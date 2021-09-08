В Башкирии закрыли фабрику золотодобывающей компании за нарушения

Напомним, недавно в суд был подан иск на ещё одну золотодобывающую компанию — «Таналык». Росприроднадзор обнаружил, что компания добывала золото за пределами лицензионного участка и уничтожила плодородный слой почвы в Баймакском районе. Суд принял решение взыскать с предприятия 604 миллиона рублей, но из-за плохого финансового состояния «Таналык», суд решил арестовать технику и счета компании.