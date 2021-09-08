В Башкирии закрыли фабрику золотодобывающей компании за нарушения

В Башкирии закрыли фабрику золотодобывающей компании за нарушения
В Башкирии закрыли фабрику золотодобывающей компании за нарушения
Вчера, 13:18ОбществоАлександра КонстантиноваФото: пресс-служба УФССП по РБ
Учалинский районный суд приостановил работу фабрики «Башкирской золотодобывающей компании» на 30 суток. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Уральского управления Ростехнадзора.

На «Фабрике по извлечению драгоценных металлов» провели проверку и выявили ряд нарушений.

Так, предприятие нарушило правила противопожарной защиты, эксплуатации электроустановок и технических устройств. Кроме того, в помещениях отсутствуют необходимые таблички на оборудовании, противопожарные средства, не переработаны технологические инструкции.

Помимо этого, протекает консольный центробежный насос, из-за чего испаряется продукт перекачивания. Эти нарушения опасны для жизни и здоровья людей.

Напомним, недавно в суд был подан иск на ещё одну золотодобывающую компанию — «Таналык». Росприроднадзор обнаружил, что компания добывала золото за пределами лицензионного участка и уничтожила плодородный слой почвы в Баймакском районе. Суд принял решение взыскать с предприятия 604 миллиона рублей, но из-за плохого финансового состояния «Таналык», суд решил арестовать технику и счета компании.

Mkset не удалось связаться с «Башкирской золотодобывающей компанией». В приемной предприятия не взяли трубку.

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