В Башкирии суд арестовал технику и счета золотодобывающей компании «Таналык»

Ранее суд уже постановил взыскать у золотодобывающей компании 604 миллиона рублей за порчу земель в Баймакском районе, однако учитывая плохое финансовое состоянии ООО «Таналык», суд принял решение арестовать технику и счета компании.

Стало известно, что суд удовлетворил иск Роспотребнадзора и постановил арестовать технику и счета компании «Таналык», так как по мнению ведомства компания может попытаться избежать оплаты штрафа. В частности, Роспотребнадзор сообщил суду о кредитной задолженность в размере около 90 миллионов рублей, а также о чистой прибыли предприятия в 40 тысяч рублей. Теперь руководство ООО «Таналык» не сможет совершать действия в отношении техники и трех счетов в банке. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО "Таналык" было зарегистрировано в 2017 году в Москве и, действительно, выручка компании в прошлом году составила 62,7 миллиона рублей, из которых чистая прибыли - 40 тысяч. Ранее мы сообщали, что суд удовлетворил иск в отношении ООО «Таналык» о взыскании с компании более 604 миллионов рублей, так как она вела добычу золота за пределами лицензионного участка и, как сообщает Росприроднадзор, уничтожила плодородный слой почвы. Раскритиковал работу компании и глава Башкирии Радий Хабиров, в мае он заявил, что предприятие «изменило устье реки и не проводило рекультивацию территорий». Так, 604 миллиона должны будут пойти в казну муниципалитета, к тому же «Таналык» должен разработать и утвердить проект по рекультивации земли площадью в 48,38 тысяч квадратных метров.

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