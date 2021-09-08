Мишустину рассказали о масштабных экономических потерях из-за захоронения вторсырья

Мишустину рассказали о масштабных экономических потерях из-за захоронения вторсырья
Мишустину рассказали о масштабных экономических потерях из-за захоронения вторсырья
Вчера, 18:39ОбществоФото: reo.ru
Ассоциации утилизаторов «Клевер», стеклотарных заводов «СтеклоСоюз» и «Лига переработчиков макулатуры» написали письмо председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.

В нем они сообщили, что стоимость вторичного сырья, не возвращенного в оборот, составила около 275 миллиардов рублей. Речь идет об отходах, которые не отправляются на свалку с 2015 года.

В своем обращении авторы указали, что для избежания экономических потерь необходимо с 2022 года запустить реализацию концепции расширенной ответственности производителей (РОП), пишут iz.ru.

Представители объединений заявили, что приветствуют законопроект о реализации нового механизма. С критикой инициативы выступают те, кто защищают интересы производителей и импортеров товаров и упаковки. В обращении к премьер-министру отмечается, что такое противопоставление своей выгоды интересам государства и общества вряд ли можно назвать допустимым.

Лидер ассоциации «СтеклоСоюз» Виктор Осипов считает, что промедление с реализацией концепции РОП приведет к недополучению многомиллиардной прибыли российскими стекольными заводами. Их продукция может неоднократно пройти переработку и служить сырьем для различных товаров, вместо того, чтобы отправляться на полигоны.

Отмечается, что за последние 10 лет утилизаторы увеличили показатель рециклинга бумаги и картона с 40% до 65%. Сегодня перерабатывается 4,4 миллиона тонн использованной бумаги. Члены ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» заявили, что грамотное внедрение РОП позволит поднять общий уровень цикличности отходов бумаги и картона до 90%.

Сегодня в России утилизируют собственные отходы или уплачивают экосбор не более 3% производителей и импортеров товаров. По словам исполнительного директора ассоциации «Промышленность за экологию» Любови Меланевской, за это время систему администрирования так и не наладили. Она считает, что новые требования должны исполнять все субъекты регулирования, а не только те, кто и раньше добросовестно исполнял свои обязанности. И контролировать их деятельность в этой сфере будет проще по принципу одного окна, заявила Меланевская.

Напомним, что России предрекли мусорный коллапс, если власти страны не остановят быструю заполняемость свалок и не создадут инфраструктуру для переработки отходов.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы