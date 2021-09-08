Мишустину рассказали о масштабных экономических потерях из-за захоронения вторсырья

Сегодня в России утилизируют собственные отходы или уплачивают экосбор не более 3% производителей и импортеров товаров. По словам исполнительного директора ассоциации «Промышленность за экологию» Любови Меланевской, за это время систему администрирования так и не наладили. Она считает, что новые требования должны исполнять все субъекты регулирования, а не только те, кто и раньше добросовестно исполнял свои обязанности. И контролировать их деятельность в этой сфере будет проще по принципу одного окна, заявила Меланевская.