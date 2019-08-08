В США актер из «Мачете» помог спасти пострадавшего в аварии ребенка

Сообщается, что актер смог забраться в перевернувшийся автомобиль, однако отстегнуть ремень в удерживающем устройстве у него не получалось. Тогда на помощь пришла одна из очевидиц происшествия. Женщина расстегнула ремень, а актер достал младенца из кресла.