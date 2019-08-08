В США актер из «Мачете» помог спасти пострадавшего в аварии ребенка
Вчера, 18:16ОбществоФото: pixabay.com
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Актер из США Дэнни Трехо, знакомый зрителям по роли в киноленте «Мачете», помог спасти маленького ребенка из перевернувшегося автомобиля.
ДТП произошло в Лос-Анджелесе, информирует 8 августа газета «Известия».
Сообщается, что актер смог забраться в перевернувшийся автомобиль, однако отстегнуть ремень в удерживающем устройстве у него не получалось. Тогда на помощь пришла одна из очевидиц происшествия. Женщина расстегнула ремень, а актер достал младенца из кресла.
В автомобиле также находилась пожилая женщина.
Все пострадавшие были оперативно доставлены в медучреждение. Их жизни ничего не угрожает.
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