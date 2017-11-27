Продукты из Башкирии временно запретили ввозить в Казахстан

Запрещены мясные и молочные продукты.

С 14 ноября текущего года временно ограничен ввоз в Казахстан товаров из Туймазинского района Башкирии из-за регистрации очагов ящура, сообщили в пресс-службе управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской области. Сообщение появилось на официальном сайте ведомства 24 ноября.

В список включены животные, восприимчивые к ящуру, мясо крупного и мелкого рогатого скота и свинины, молоко и молочная продукция, непищевое сырье и изделия, полученные от убоя восприимчивых к ящуру животных.