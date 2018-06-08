В Уфимском районе суд взыскал ущерб с бывших глав сельсоветов

Уфимский районный суд по иску прокуратуры района взыскал с бывших глав Шемякского и Таптыковского сельсоветов ущерб от преступлений на общую сумму больше 1 млн рублей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.

Как следует из материалов дела, основанием для обращения в суд послужило вступление в силу приговоров, которыми указанные лица признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

Выяснилось, что в 2010 году глава Шемякского сельсовета предоставила членам своей семьи и ещё двум знакомым подложные выписки из похозяйственных книг, закрепив за ними право пользования земельными участками. Таким образом, «приближенные» к главе смогли оформить в собственность 4 участка стоимостью более 700 тыс. рублей.

Такое же злодеяние вменяется в вину главе Таптыковского сельсовета, ущерб от его действий составил 320 тыс. рублей.

Прокурор района через суд потребовал от бывших глав сельских поселений возместить причинённый их незаконными действиями ущерб. Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры.