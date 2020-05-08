Жители Башкирии во время карантина стали больше есть и заниматься спортом
По результатам опроса стало известно, как изменились привычки людей.
Жители Башкирии на карантине стали больше есть, но, тем не менее, спорт они не бросают. Выяснили новые привычки потребителей аналитики AliExpress Россия и исследовательского агентства ResearchMe. Исследование проводилось в формате онлайн-опроса, в котором приняли участие свыше 3000 респондентов по всей России.
Освободившееся от стояния в пробках и просиживания в офисе время жители региона теперь тратят на физическую активность. 21% респондентов сообщили, что стали тренироваться усиленнее, 16% не забросили спорт и занимаются столько же. Стремясь сохранить форму, домашние спортсмены используют подручные средства - 35%, гантели и гири - 33%, коврики для йоги и другие фитнес-аксессуары - 23%. Среди наиболее частых поисковых запросов в апреле фигурирует беговая дорожка.
Однако доля тех, кто отказался от физнагрузок также высока — 17%. Эти респонденты погрузилось в просмотры сериалов, кино и телепрограмм - 46%. В результате спрос на телевизоры вырос на 10%. Другое приятное времяпрепровождение для жителей Башкортостана — игры: 42% опрошенных признались, что ищут острых ощущений с помощью девайсов.
Не на последнем месте среди антистрессов — сон и еда. Частые перекусы вошли в привычку у 32% жителей региона. Готовить много им помогают блендеры, миксеры и кофемашины. 44% признались, что стали чаще использовать кухонную технику. Еще 33% респондентов восприняли изоляцию как шанс отоспаться. Они познают дзен, не покидая кровати.
Среди покупок лидируют смартфоны и мобильные аксессуары - 22%, женская одежда - 18%, товары для красоты и здоровья - 17%. Популярность косметики легко объяснить. 42% жителей региона полностью перешли на домашний уход, забыв о салонных депиляции и маникюре. Для 26% опрошенных пребывание дома стало поводом лишний раз наложить маску, а ещё 21% предпочитают просто реже смотреть в зеркало: дома можно и забыть о приличном виде.