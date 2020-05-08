Жители Башкирии во время карантина стали больше есть и заниматься спортом

Жители Башкирии на карантине стали больше есть, но, тем не менее, спорт они не бросают. Выяснили новые привычки потребителей аналитики AliExpress Россия и исследовательского агентства ResearchMe. Исследование проводилось в формате онлайн-опроса, в котором приняли участие свыше 3000 респондентов по всей России.

Освободившееся от стояния в пробках и просиживания в офисе время жители региона теперь тратят на физическую активность. 21% респондентов сообщили, что стали тренироваться усиленнее, 16% не забросили спорт и занимаются столько же. Стремясь сохранить форму, домашние спортсмены используют подручные средства - 35%, гантели и гири - 33%, коврики для йоги и другие фитнес-аксессуары - 23%. Среди наиболее частых поисковых запросов в апреле фигурирует беговая дорожка.

Однако доля тех, кто отказался от физнагрузок также высока — 17%. Эти респонденты погрузилось в просмотры сериалов, кино и телепрограмм - 46%. В результате спрос на телевизоры вырос на 10%. Другое приятное времяпрепровождение для жителей Башкортостана — игры: 42% опрошенных признались, что ищут острых ощущений с помощью девайсов.

Не на последнем месте среди антистрессов — сон и еда. Частые перекусы вошли в привычку у 32% жителей региона. Готовить много им помогают блендеры, миксеры и кофемашины. 44% признались, что стали чаще использовать кухонную технику. Еще 33% респондентов восприняли изоляцию как шанс отоспаться. Они познают дзен, не покидая кровати.