В Уфе влюбленные упали с обрыва во время нарушения режима самоизоляции
8 мая, 11:15ОбществоКарина МамаеваФото: pixabay.com
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Им потребовалась срочная помощь спасателей.
В Уфе молодая пара сорвалась с обрыва. Из-за своей неосторожности 33-летний мужчина и его 31-летняя спутница получили травмы. К ним на помощь выехали спасатели, сообщили в Управлении гражданской защиты. Инцидент произошел накануне вечером 7 мая.
Позже выяснилось, что четверо жителей столицы решили нарушить режим самоизоляции и выбраться на пикник в лесной массив. Вечер прошел хорошо, однако на обратном пути произошла неприятная ситуация. Следуя по косогору в районе железнодорожной станции «Воронки», пара сорвалась и упала вниз с высоты 15-20 метров.
Известно, что оба пострадавших получили различные травмы. Спасатели помогли им выбраться и оказали первую помощь. После этого путешественников передали медикам.
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