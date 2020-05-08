В Уфе влюбленные упали с обрыва во время нарушения режима самоизоляции

В Уфе молодая пара сорвалась с обрыва. Из-за своей неосторожности 33-летний мужчина и его 31-летняя спутница получили травмы. К ним на помощь выехали спасатели, сообщили в Управлении гражданской защиты. Инцидент произошел накануне вечером 7 мая.

Позже выяснилось, что четверо жителей столицы решили нарушить режим самоизоляции и выбраться на пикник в лесной массив. Вечер прошел хорошо, однако на обратном пути произошла неприятная ситуация. Следуя по косогору в районе железнодорожной станции «Воронки», пара сорвалась и упала вниз с высоты 15-20 метров.