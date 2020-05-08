Выставка «Лица Победы» работает в Музее Победы

Пожилые люди боятся, что их потомки забудут события прошлого. Однако у подрастающего поколения наблюдается запрос как на знание великих героев, так и на их реальные судьбы, чувства и характеры. Об этом информирует Newsnn.ru.

Свое большое исследование сотрудники Музея Победы провели в 15 крупных городах Российской Федерации. Интервьюеры опросили россиян в возрасте от 18 до 60 лет. Эксперты попытались выяснить, что конкретно помогает гражданам хранить память о людях, живших в военное время, а также как к этому причастны семья и власти.

В ходе опроса стало понятно, что большое число россиян называют 9 Мая самым важным праздником для России. День Победы объединяет семьи особыми традициями. Родители надеются, что их дети передадут интерес к тематике Великой Отечественной войны своим потомкам.

Итоги исследования демонстрируют, что пожилые граждане ощущают утрату памяти об их родителях. Они надеются вовлечь в сохранение семейных воспоминаний своих внуков. Представители подрастающего поколения говорят, что они хотят погружаться в чувства и характеры героев.

«Везде на экранах мы видим, какие были все самоотверженные, бесстрашные. А насколько мне мои близкие говорили, это было очень страшно», - заявил один из участников опроса.

Молодое поколение считает, что цену Победы реально осознать через истории жизни конкретных людей. Делиться этими историями должно старшее поколение.

По словам директора Музея Победы Александра Школьника, его структура работает над проектом "Лица Победы", который даст возможность сохранить воспоминания о каждом конкретном ветеране в коллективной памяти.

«Мы не ставим ограничений и принимаем истории не только о фронтовиках, но и о тружениках тыла, партизанах, узниках концлагерей, о детях войны», - подчеркнул Школьник.

Директор Музея Победы добавил, что сведения о предках и их жизни в годы ВОВ могут уйти со старшим поколением. Проект "Лица Победы" должен этому воспрепятствовать.