В одном из районов Башкирии чиновник заразился коронавирусом
Местная администрация и больница сейчас на карантине.
В Татышлинском районе Башкирии один из сотрудников администрации заразился коронавирусом. Об этом сообщил глава района Рушан Гараев. Он отметил, что сейчас муниципалитет района находится на карантине, как и административный корпус Центральной районной больницы.
Рушан Гараев объяснил, почему произошло заражение. Главной причиной оказалось то, что чиновники наравне с врачами ежедневно работают на передовой, много контактируют с людьми, поэтому случай заболевания коронавирусом не удивителен. Более того, сейчас активная работа ведется по выявлению больных.
— Главная на текущий момент наша задача – остановить дальнейшее распространение инфекции. В это непростое для нас время мы продолжаем работать, соблюдая все меры, дистанционно, в спецрежиме. Необходимая поддержка населения нами будет организована в полном объеме. Благодарю всех, кто работает на благо каждого из нас рискуя собой. Соблюдайте меры безопасности, не пренебрегайте средствами защиты, — написал глава района в своих соцсетях.