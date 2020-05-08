В одном из районов Башкирии чиновник заразился коронавирусом

В Татышлинском районе Башкирии один из сотрудников администрации заразился коронавирусом. Об этом сообщил глава района Рушан Гараев. Он отметил, что сейчас муниципалитет района находится на карантине, как и административный корпус Центральной районной больницы.

Рушан Гараев объяснил, почему произошло заражение. Главной причиной оказалось то, что чиновники наравне с врачами ежедневно работают на передовой, много контактируют с людьми, поэтому случай заболевания коронавирусом не удивителен. Более того, сейчас активная работа ведется по выявлению больных.