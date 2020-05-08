Непризнание подвигов ветеранов ВОВ могут приравнять к экстремизму

Он изучал отношение россиян к данному вопросу с помощью совместного исследования публикаций в соцсетях вместе с Натальей Касперской. Эксперты пришли к выводу, что сомневающихся в подвиге народа в ВОВ не так уж и мало. С 2014 по 2020 год около 3 миллионов пользователей соцсетей опубликовали свыше 4,7 миллионов сообщений с негативным оттенком о Великой Отечественной войне. Аудитория данного контента составила сотни миллионов. Отмечается, что во многих сообщениях происходило отождествление коммунизма и фашизма, с также обвинения СССР в оккупации.