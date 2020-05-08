Непризнание подвигов ветеранов ВОВ могут приравнять к экстремизму
Новые поправки в Конституцию России признают незаконным отрицание подвига народа в Великой Отечественной войне. По словам экспертов, в последние годы публикаций и комментариев, отрицающих заслуги предков в период ВОВ, становится все больше.
Накануне Дня Победы дискуссии об этом набирают все большие обороты, сообщает News.ru.
По мнению предпринимателя в области информационных технологий Игоря Ашманова, сомнения в подвиге соотечественников в тех событиях должны быть приравнены к экстремизму.
Он изучал отношение россиян к данному вопросу с помощью совместного исследования публикаций в соцсетях вместе с Натальей Касперской. Эксперты пришли к выводу, что сомневающихся в подвиге народа в ВОВ не так уж и мало. С 2014 по 2020 год около 3 миллионов пользователей соцсетей опубликовали свыше 4,7 миллионов сообщений с негативным оттенком о Великой Отечественной войне. Аудитория данного контента составила сотни миллионов. Отмечается, что во многих сообщениях происходило отождествление коммунизма и фашизма, с также обвинения СССР в оккупации.