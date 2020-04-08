В Приморском крае парикмахерские вернутся к работе 9 апреля
8 апреля, 22:58ОбществоФото: pixabay.com
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Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что с 9 апреля парикмахерские начнут работать по стандартному графику, однако они должны соблюдать ряд норм, препятствующих распространению коронавируса.
По словам Кожемяко, к работе смогут вернуться парикмахерские, соблюдающие несколько условий. Во-первых, в заведении должно быть централизованное водоснабжение и водоотведение; во-вторых, в зале должен обслуживаться только один клиент; в-третьих, необходимо делать 30-минутные перерывы между посетителями, и в это время проводить уборку и дезинфекцию помещения. Об этом пишет russian.rt.com.
Кроме того, к работе с 9 апреля могут приступить и салоны красоты, оказывающие косметические услуги.
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