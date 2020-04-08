В Приморском крае парикмахерские вернутся к работе 9 апреля

По словам Кожемяко, к работе смогут вернуться парикмахерские, соблюдающие несколько условий. Во-первых, в заведении должно быть централизованное водоснабжение и водоотведение; во-вторых, в зале должен обслуживаться только один клиент; в-третьих, необходимо делать 30-минутные перерывы между посетителями, и в это время проводить уборку и дезинфекцию помещения. Об этом пишет russian.rt.com.