В Уфе девушкам предлагали заработать на фиктивном браке с мигрантами
Сегодня, 11:07ОбществоЗиля Аскерова
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В ходе мониторинга интернета уфимской прокуратурой был обнаружен сайт фиктивных браков. В нем девушкам предлагалось зарегистрировать браки с иностранцами, для облегчения получения гражданства, сообщает пресс-служба ведомства.
Интернет-ресурс предлагал вознаграждение девушкам за такой поступок.
Районная прокуратура через суд потребовала признать данный ресурс запрещенным и ограничить доступ к нему. Требование было удовлетворено судом. Судебное решение будет направлено в Роскомнадзор для блокировки ресурса.
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