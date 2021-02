На торгах зафиксировано подорожание нефти марки Brent — цена барреля на данный момент составляет $60.

Как сообщает RT, мартовские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,18%, и в итоге цена достигла значения $57,52 за баррель. Фьючерсы на марку Brent с поставкой в апреле стали выше на 1,11%, благодаря чему баррель нефти стал стоить ровно $60.

