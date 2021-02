Боррель подтвердил обсуждение возможных санкций против России на предстоящей встрече

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал в своем блоге предстоящую встречу глав европейских МИД. Он не исключает возможности, что предметом обсуждений на данном мероприятии может стать и введение ограничений в отношении России.

Как сообщает RT, Боррель заявил, что главы МИД Евросоюза будут обсуждать ряд вопросов, требующих оперативного решения, в том числе и оправданность санкций в отношении России. Дипломат подчеркнул, что на решение Союза в числе прочих факторов будет влиять и недавно одобренный режим санкций в области прав человека.

