Боррель подтвердил обсуждение возможных санкций против России на предстоящей встрече

Как сообщает RT, Боррель заявил, что главы МИД Евросоюза будут обсуждать ряд вопросов, требующих оперативного решения, в том числе и оправданность санкций в отношении России. Дипломат подчеркнул, что на решение Союза в числе прочих факторов будет влиять и недавно одобренный режим санкций в области прав человека.