Неделя в Башкирии: мэр в снегу, цензура в интернете, обыск в школе, педофил и дети

Одевайтесь потеплее, дорогие читатели, мы приглашаем вас на прогулку по заснеженной Уфе.

На этой неделе окончательно прекращены авиаперелеты в обоих направлениях с Китаем, по недопущению коронавируса на территории республики в правительстве создан оперативный штаб. Словом, в правительстве обещают, что никакая зараза в Башкирию с Поднебесной не пройдет.

Кстати о совещаниях в Белом доме. Пока власти радостно рапортуют о скором преображении Советской площади, где установят памятник легендарному генералу Шаймуратову, в правительстве выяснили, что единственный ветеран кавдивизии оказывается живет в доме с туалетом на улице.

Из Белого дома идем к нашим депутатам Курултая. Народные избранники, явно скучая на фоне многостраничных докладов, «зависают» в своих смартфонах или планшетах, зачастую разглядывая там вовсе не пояснительные материалы к обсуждаемым темам. Но да что это мы, все ж не без греха. Депутаты спокойно голосовали и за тех, кто прийти на заседание по каким-то причинам не смог. И как тут не вспомнить вечное гоголевское?..

Идем дальше. Спустя год следком завершил расследование «золотого» экс-прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина. Дело было открыто, когда в сентябре 2018 года бывший прокурор получил взятку в размере 5,5 млн рублей. Он был задержан во время совершения преступления, предусмотренного ч.6 ст 290 УК РФ. Посредником выступил депутат уфимского Горсовета Вадим Рамазанов.

На этой неделе в школах Уфы разыгрались нешуточные страсти: сразу несколько родителей учеников заявили о том, что их дети принесли домой бланки с требованием разрешить проводить у детей обыски. Вполне ожидаемо, что такую просьбу педагогов восприняли неоднозначно. Впрочем, повод тому есть: в Нижегородке восьмиклассница напала на свою двоюродную сестру с ножом.

После шумихи в соцсетях в управлении образования мэрии Уфы поспешили сообщить, что бланки заявлений, наделавшие столько шума, были «инициированы самостоятельно школами» и их аннулируют.

В минобразования республики тоже высказались решительно против подобных мер в адрес школьников.

Из-за нахлынувшей снежной стихии 3 февраля власти Уфы решили объявить режим чрезвычайной ситуации.

Бороться со снегом вышли не только коммунальные службы города, но и чиновники, включая самого мэра Уфы Ульфата Мустафина. Ради этого он даже отменил свою традиционную вторничную оперативку.

Кстати о городских чиновниках. Власти Уфы, как выяснилось, планируют сократить количество маршруток в городе. Транспортная реформа полным ходом! Резня (автобусов, конечно) по-техасски продолжается!

А теперь небольшой экскурс в другой регион. Корреспондент Медиакорсети Андрей Королев поговорил с Игорем Савельевым о том, почему «предельные обороты» современной России напоминают советскую эпоху, в чем его новая книга о госперевороте предвосхитила реальные события и что на самом деле стало причиной его вынужденного переезда в Москву. Если не читали — читайте прямо сейчас, удовольствие гарантировано.

Новости гражданского активизма: 4240 живых подписей удалось собрать уфимцам против строительства дельфинария в Уфе. Петицию на сайте change.org подписали более 80 тысяч человек. Назовут ли эти голоса в мэрии Уфы «флудом», как раньше? Будем следить.

Кстати о гражданских правах. На этой неделе активистам «Башкорт» пришло уведомление из Верховного суда республики об исковом заявлении признания сообщества экстремистским.

Главный инсайд недели — по информации Медиакорсети «Салават Юлаев» может сменить главного тренера и руководство. Мы даже знаем, на кого!

Новости свободной (или все-таки нет?) Башкирии — правозащитная организация «Агора» совместно с «Роскомсвободой» представили доклад на тему прав и свобод в интернете. Республика, как выяснилось, попала в «красную зону». А теперь внимательно подумайте перед тем, как писать в Фейсбуке очередной гневный пост.

На этой неделе мы снова писали о башкирской медицине. Впрочем, писать мы о ней не перестанем никогда, тем более, когда речь идет об оптимизации. Жители республики опасаются закрытия больницы в селе Чураево, а чиновники тем временем говорят, что ее реорганизуют, как и десятки других. К чему все это приведет — пока неясно.

Крупный медийный конфликт, вылившийся позже публичную порку журналистов на внеочередном заседании Всемирного курултая башкир, стал одним из самых обсуждаемых на этой неделе. Участники заседания выступили в защиту морально-этических ценностей, при этом не стеснялись в выражениях, негативно характеризуя представителей так называемых негосударственных СМИ.

Безусловно, главной новостью недели, о которой писали, говорили, спорили многие СМИ республики и страны — это суд над убийцей возможного (доказательство тому много) педофила Владимира Зайцева простым уфимским сотрудником салона автомеханики Владимиром Санкиным. Можно ли оправдать убийство, если речь идет о защите детей? Можно ли Владимира Санкина называть народным героем и требовать его свободу, несмотря на тяжкое преступления. Медиакорсеть выслушала мнения экспертов и собрала последние новости об этой истории, в которой, на самом деле, не все так просто.