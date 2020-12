С сегодняшнего дня, 7 декабря, более 145 тысяч детей вышли на очное обучение. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики сообщил министр образования Айбулат Хажин.

— Во всех школах работают антиковидные инспекторы. Развели потоки по входным группам. Жесткая термометрия. У ребятишек, которые имели диагноз подтверждённый ранее covid-19, представляют справку о том, что у них анализы чистые, ребенок уже не болеет, не является источником инфекции, отметил он. Также, по словам министра, учителям напомнили, что ношение масок для них обязательно. А для обеспечения социальной дистанции и безопасности6 теперь детей к доске вызывать нельзя.

