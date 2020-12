В Башкирии по желанию родителей на дистанционное обучение перешли около 750 детей

Сегодня, 7 декабря, все школы в республике перешли на привычное каждому очное обучение. Тем не менее не все родители готовы отпускать своих детей в школу, сообщил министр образования Айбулат Хажин в интервью телеканалу «ГТРК-Башкортостан».

По словам министра, в этом году изменения в законодательстве позволили родителям школьников выбирать форму обучения для своих детей. Теперь для перехода на дистанционное обучение достаточно лишь написать заявление. — В общей сложности, не касаясь 6-10 классов, порядка 750 ребятишек перешли на дистанционный режим по заявлению родителей, — отметил он. По мнению Айбулата Хажина, дистанционное обучение не заменит традиционную форму. Поэтому министр убедительно рекомендовал посещать школу, если здоровье ребенка это позволяет и в случае, если он не контактирует ежедневно с пожилыми людьми.

