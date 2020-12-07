В Башкирии по желанию родителей на дистанционное обучение перешли около 750 детей

По словам министра, в этом году изменения в законодательстве позволили родителям школьников выбирать форму обучения для своих детей. Теперь для перехода на дистанционное обучение достаточно лишь написать заявление.
— В общей сложности, не касаясь 6-10 классов, порядка 750 ребятишек перешли на дистанционный режим по заявлению родителей, — отметил он.
По мнению Айбулата Хажина, дистанционное обучение не заменит традиционную форму. Поэтому министр убедительно рекомендовал посещать школу, если здоровье ребенка это позволяет и в случае, если он не контактирует ежедневно с пожилыми людьми.