Школьники и их родители попросили главу Башкирии вернуть дистанционное обучение

Сначала такую просьбу опубликовали дети, которые сформулировали вполне резонный вопрос: почему, когда ежедневно добавлялось по 20-30 зараженных, они сидели дома, а теперь должны идти в школу, несмотря на то, что, судя по сводкам, ежедневно прибавляется 140 новых случаев инфицирования коронавирусом, не считая пневмонии.