Школьники и их родители попросили главу Башкирии вернуть дистанционное обучение

В соцсетях на днях появились протесты школьников и их родителей к главе Башкирии Радию Хабирову против возобновления очного обучения.

В социальных сетях на страницах главы Башкирии Радия Хабирова появились обращения учащихся школ и их родителей с просьбами не возобновлять очное обучение. Сначала такую просьбу опубликовали дети, которые сформулировали вполне резонный вопрос: почему, когда ежедневно добавлялось по 20-30 зараженных, они сидели дома, а теперь должны идти в школу, несмотря на то, что, судя по сводкам, ежедневно прибавляется 140 новых случаев инфицирования коронавирусом, не считая пневмонии. Школьники уточнили, что, прежде всего, они переживают за своих родителей, бабушек и дедушек, которым могут передать вирус. даже если не заболеют сами. Официальный ответ вскоре последовал от начальника отдела государственной политики в сфере общего образования министерства образования и науки РБ Жанны Миникеевой. Чиновница заверила, что в учебных учреждениях введены меры безопасности для предотвращения распространения коронавируса, однако их перечень не отличается оригинальностью: измерение температуры на входе, регулярная влажная уборка, проветривание помещений и антисептики. Жанна Миникеева уточнила, что родители школьников могут написать заявления об организации дистанционного обучения ребенка. Решения по ним будут принимать администрации учебных заведений. После такого ответа чиновницы на помощь к детям пришли родители и накануне, 4 декабря, опубликовали аналогичное обращение, которое пока не дало ожидаемых результатво. Напомним, в Башкирии принято решение отменить дистанционное обучение в школах с понедельника, 7 декабря.

