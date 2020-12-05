Школьники и их родители попросили главу Башкирии вернуть дистанционное обучение

Школьники и их родители попросили главу Башкирии вернуть дистанционное обучение

Вчера, 12:17ОбществоТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
В соцсетях на днях появились протесты школьников и их родителей к главе Башкирии Радию Хабирову против возобновления очного обучения.

В социальных сетях на страницах главы Башкирии Радия Хабирова появились обращения учащихся школ и их родителей с просьбами не возобновлять очное обучение.

Сначала такую просьбу опубликовали дети, которые сформулировали вполне резонный вопрос: почему, когда ежедневно добавлялось по 20-30 зараженных, они сидели дома, а теперь должны идти в школу, несмотря на то, что, судя по сводкам, ежедневно прибавляется 140 новых случаев инфицирования коронавирусом, не считая пневмонии.

Школьники уточнили, что, прежде всего, они переживают за своих родителей, бабушек и дедушек, которым могут передать вирус. даже если не заболеют сами.

Официальный ответ вскоре последовал от начальника отдела государственной политики в сфере общего образования министерства образования и науки РБ Жанны Миникеевой. Чиновница заверила, что в учебных учреждениях введены меры безопасности для предотвращения распространения коронавируса, однако их перечень не отличается оригинальностью: измерение температуры на входе, регулярная влажная уборка, проветривание помещений и антисептики.

Жанна Миникеева уточнила, что родители школьников могут написать заявления об организации дистанционного обучения ребенка. Решения по ним будут принимать администрации учебных заведений.

После такого ответа чиновницы на помощь к детям пришли родители и накануне, 4 декабря, опубликовали аналогичное обращение, которое пока не дало ожидаемых результатво.

Напомним, в Башкирии принято решение отменить дистанционное обучение в школах с понедельника, 7 декабря.

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