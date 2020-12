Глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов ответил на один из самых злободневных вопросов современности. Он заявил, что в России не предполагается заменить очное обучение в школах его дистанционным аналогом.

Как сообщает RT, министр отреагировал на общественное мнение, которое активно высказывается в школьных чатах и сообществах о том, что теперь страна перейдет на формат дистанционного обучения. «Этого не будет… Никогда мы не откажемся от традиционной системы образования», — так он прокомментировал эти слухи в своем интервью телеканалу «Россия 24».

