Летающие шприцы. Как в Стерлитамаке 4 года борются с отловом животных и проигрывают

В конце сентября прошлого года Башкирию потрясла новость о жестоком убийстве 11 щенков в Стерлитамаке. Виноватыми в смерти животных назывались ученики местной школы, которые якобы заталкивали собачкам в рот петарды и снимали это на видео. Несмотря на бурное обсуждение в СМИ и в обществе, этот инцидент сошел на нет. Однако спустя год в социальных сетях стали вновь появляться сообщения об убийствах бездомных собак и кошек. Некоторые из погибших животных имели бирки на ушах — признак того, что собака была стерилизована, привита, а значит безопасна, и поэтому отпущена на волю. Местные зоозащитники во всем обвиняют службу по отлову животных. Закон не защищает С 1 января 2020 года в России вступил в силу закон о «Об ответственном обращении с животными», основными принципами которого становятся «отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания» и «воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным». Закон призван защитить животных, в том числе бродячих, от жестокого обращения. С момента вступления закона в силу в России применять эвтаназию к животным разрешено только в одном случае — неизлечимая болезнь животного, доставляющая ему непереносимые физические страдания. Агрессивные особи теперь должны не умерщвляться, а помещаться в приют и содержаться там до момента естественной смерти. Кроме того, собак, кошек и других безнадзорных зверей продолжает защищать Уголовный кодекс. Однако на практике оказывается, что законодательство соблюдается далеко не везде, и животных продолжают убивать. «Всех собак постреляли» Новость о возобновлении отлова беспризорных животных в Стерлитамаке появилась в конце марта 2020 года. Об этом заявил мэр города, отвечая на жалобу женщины, по словам которой жителей одного из районов Стерлитамака «терроризируют» бездомные собаки. Подрядной компанией называлось ООО «Алиса». — Контракт с ООО «Алиса» на отлов безнадзорных животных подписан. К работам организация приступает с 25.03.2020 года. Ваша заявка по поводу отлова собак в микрорайоне Первомайский передана компании, — написал Куликов. Именно эту организацию местные зоозащитники называют повинной в многочисленных смертях животных, трупы которых, по их словам, они находят на улицах города. — На Шаймуратова всех собак постреляли, может скажете, что они в приюте? Тогда почему туда нас не пускают, чтобы их забрать? Может потому, что там не так всё замечательно, как вы пишете? И почему в приют на проверку не взяли зоозащитников, у которых есть удостоверение инспектора <…>, — били тревогу зоозащитники в социальных сетях. — Пора бы уже и доказательства работы показать. Успокойте зоозащитников, коли всё в порядке.» Летающие шприцы По словам общественников, массовые убийства животных начались в Стерлитамаке с 2016 года, когда были объявлены первые тендеры на отлов, стерилизацию, вакцинацию и выпуск животных. Сначала их убивали по старинке огнестрельным оружием, а после жалоб зоозащитников по всему городу стали находить мертвых собак с дротиками в теле. Каждый год конкурс выигрывают разные компании, но зоозащитники убеждены, что меняются только их названия, а люди там работают одни и те же. Неизменным остается и адрес пункта временного содержания (ПВС) для животных на улице Стерлинской 1/1. — Весь наш город Стерлитамак знает, что отловщики с ООО «Рик» (сейчас у этой организации новое название «Алиса»), приезжая по вызовам, убивают собак! — рассказывает зоозащитница Оксана Иванова. — В микрорайоне Ольховка они сначала застрелили нашу дворовую Чернушку — собаку, которую все полюбили, она прожила во дворе год. Двух ее щенков-девочек жители стерилизовали на свои средства. Но через месяц после убийства собаки-мамы отловщики снова приехали и застрелили и их, безобидных щенков-подростков. Каждый раз свидетели рейдов говорят о «выстреле-хлопке», собачьем визге и машине с прицепом, на которой увозят животное. Описанный ею случай, по словам Оксаны, видели жители ближайших домов, а также все продавцы местного магазинчика. Момент отлова запечатлел и телеканал Life, опубликовавший в 2018 году видео, как на детской площадке в Стерлитамаке была поймана бездомная собака. Сначала в животное, предположительно, был выпущен дротик, а после этого мужчина унес труп собаки с площадки, подняв его за задние лапы. «Вместо отлова бездомных собак и их стерилизации башкирский приют отстреливает четвероногих. Жители Стерлитамака в ужасе от такой зачистки бродячих псов, они встали на защиту собак. Найти управу на местный питомник жители не могут ни через полицию, ни через другие инстанции», — говорится в описании к видео. — Застрелили двух стерилизованных собак — Хромоножку (собака-инвалид с тремя лапами) и ее дочку Кнопку, — рассказывает Наталья Пересада, жительница двора, где были убиты собаки. — Обе собаки стерилизованные, обработанные и привитые. Жители им сделали будки. В них мы вложили заботу, любовь и материальные средства! Деньги на их стерилизацию мы собирали всем двором. Только она [Хромоножка] начала верить людям, подходить поближе — как получила от человека выстрел! Позже местные жители найдут в кустах дротик или так называемый «летающий шприц», предположительно, с ядом. С тех пор люди опасаются, что дети могут найти дротики и отравиться ими. Гуманнее задушить руками Активисты обращают внимание не только на то, что закон запрещает умерщвлять животных, но и на способ эвтаназии, который, по их словам, не меняется годами и является «крайне жестоким». — Продолжают использовать «Адилин», который вызывает удушье, при том, что собака остается в полном сознании и чувствует непереносимую боль, — объясняет зоозащитница Гузель Рахматуллина. С ней соглашается и ветеринар из Татарстана Ольга Шамкина, комментировавшая случай в Мамадышском районе соседней республики, где местная предпринимательница использовала этот препарат для умерщвления животных после отлова. — Использовать «Адилин» или «Дитилин» действительно крайне жестоко, — говорит Шамкина. — От этого препарата, который ранее использовался для умерщвления в пушном звероводстве, собаки умирают в страшных муках, у них останавливается дыхание, и это вызывает непереносимую боль, а животное остается до конца в сознании… Я скажу страшную вещь — гуманнее, наверное, задушить животное руками. Сообщения об использования этого яда при отлове животных можно встретить по стране повсеместно. Постепенно суды встают на сторону бездомных животных, запрещая использование ядов, из-за которых животные погибают мучительной смертью. Однако принятое судом решение - не значит исполненное. Зоозащитники и местные жители неоднократно обращались в администрацию города, прокуратуру и даже писали Владимиру Путину. — Все эти годы - просто горы трупов и бездомных, и курируемых собак. В том числе, были убиты и домашние собаки. Долгое время мы обивали пороги администрации, но все тщетно. Позиция местных властей такова, что эта организация отлично справляется, и у нее нет нарушений. Мы писали президенту РФ, главе РБ, в Министерство внутренних дел РФ и Генеральную прокуратуру, но и это не помогло. Все спускается на местный уровень, а здесь уже идут просто одни отписки. В итоге одно ведомство перекидывало все на другое, и так по кругу уже третий год, — говорит Рахматуллина. Сравнили с живодеркой С сентября 2020 года общественники безуспешно пытаются попасть в пункт временного содержания животных (ПВС) на Стерлинской, чтобы проверить состояние учреждения, где содержатся животные, но им в этом постоянно отказывают. Кроме того, они хотят ознакомиться с видеозаписями отлова животных и их обратного выпуска в среду обитания, который компания-подрядчик обязана делать по закону. Не удается и это. Последней каплей для них стал отлов пяти щенков. — Мы просили отдать их нам, чтобы мы пристроили их на передержку, пока не найдем щенкам постоянный дом, но нам и в этом отказали, — говорит Гульназ. — Скорее всего, щенков просто уже нет в живых. В управлении жилищно-коммунального хозяйства города все обвинения отвергают. У них [зоозащитников] все только на словах! Нас проверяли все, кто мог, — нарушений нет, — комментирует заявления активистов Людмила Скрипкина, ведущий специалист управления жилищно-коммунального хозяйства, к которой нас перенаправили в администрации города. У нас убийства животных запрещены. Их отлавливают, 10 дней держат на карантине, стерилизуют или кастрируют, 10 дней дается на реабилитацию. Было пять дней, но мы добавили еще пять, потому что животные не успевают восстановиться. А после их выпускают. Держать их негде, потому что нигде в республике приютов нет. От просьбы продемонстрировать видеозаписи выпуска животных Людмила уклонилась, однако согласилась пустить журналистов в ПВС, «если будет желание». На вопрос «почему туда не пускают зоозащитников», Скрипкина ответила, что опасается за здоровье бездомных животных, которым «незаметно могут подсунуть отраву ради пиара». — По одному [зоозащитников] пущу, но не толпой, — отрезает Скрипкина и обещает показать ПВС журналистам. — Скоро мы выпускаем последнюю партию животных, если хотите — приезжайте. По ее словам, щенки, отлов которых вызвал возмущение зоозащитников, были выпущены в место своего прежнего обитания, и их разобрали жители окрестностей. Однако показать видео выпуска или сообщить контакты тех, кто взял себе собак, чиновница отказалась, сославшись на закон о персональных данных и личные просьбы новых хозяев. — У нас у всех в отделе есть животные. У меня у самой две кошки, и одна ко мне так же, как и эти собаки, с улицы попала. Каково должно быть мне, когда они меня сравнивают с живодеркой? — закончила разговор Людмила Скрипкина. Лучше не стало Всего в Башкирии, по оценкам Управления ветеринарии по РБ, насчитывается около 150 тысяч бездомных собак. Ежегодно из бюджета республики на отлов и стерилизацию беспризорных животных выделяется более 63 млн рублей. Изменилась ли ситуация за последний год или несколько лет, понять сложно, в основном из-за непрозрачной деятельности подрядных организаций и несовершенного законодательства. — Лучше не стало. Собак выпускают истощёнными, с еще не зажившими после стерилизации швами, с бирками, от которых гниют уши. Для чего получать деньги от государства? Чтобы вот так их неоправданно израсходовать? Мне пишут и звонят со многих районов и везде одно и тоже, — говорит Член СПЧ, председатель регионального отделения «Альянса защитников животных» Индира Салахова. На сложившуюся ситуацию в Стерлитамаке отреагировали и в ОНФ, куда обратились зоозащитники Стерлитамака. — <…> Непонятно, почему администрация города не контролирует подрядную организацию, которая занимается отловом собак. Мы считаем, умерщвление — это не только противозаконно и антигуманно. Это недопустимо для цивилизованного общества. Убийства животных ожесточают людей и меняют сознание детей. Для снижения популяции нужна системная работа: отлов, стерилизация, вакцинация, возврат животных в естественную среду и просвещение населения. Именно то, что прописано в законе. Мы люди, и виноваты в появлении бродячих собак на улице, — комментирует ситуацию региональный эксперт ОНФ Роман Насыров. В конце октября депутаты Курултая приняли в первом чтении законопроект, уточняющий порядок отлова и стерилизации бездомных животных. Закон предлагает снять ответственность за беспризорных животных с муниципалитетов и отдать ее под контроль правительству Башкирии. По словам руководителя ветуправления РБ Азата Зиганшина, анализ использования средств за последние четыре года показал, что распределение бюджета является неэффективным и не ведет к снижению количества безнадзорных животных. Новые нормативы, по словам чиновника, должны повысить ответственность исполнителей контрактов на отлов и стерилизацию, а значит у бездомных собак и кошек есть, хоть и призрачная, но надежда на безопасное будущее.

