Летающие шприцы. Как в Стерлитамаке 4 года борются с отловом животных и проигрывают

— Все эти годы - просто горы трупов и бездомных, и курируемых собак. В том числе, были убиты и домашние собаки. Долгое время мы обивали пороги администрации, но все тщетно. Позиция местных властей такова, что эта организация отлично справляется, и у нее нет нарушений. Мы писали президенту РФ, главе РБ, в Министерство внутренних дел РФ и Генеральную прокуратуру, но и это не помогло. Все спускается на местный уровень, а здесь уже идут просто одни отписки. В итоге одно ведомство перекидывало все на другое, и так по кругу уже третий год, — говорит Рахматуллина.