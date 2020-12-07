Катастрофа самолёта имени Мустая Карима в Москве произошла из-за ошибки пилотирования

ТАСС сообщает, что трагедия произошла не из-за технических особенностей самолёта. По данным пресс-службы Ростеха, самолёт был сертифицирован по всем правилам, в том числе международным.
Из предварительного отчета МАК (межгосударственный авиационный комитет — прим.ред.) понятно, что к реализации катастрофического варианта посадки привели существенные проблемы с техникой пилотирования, передает издание со ссылкой на Ростех.
Напомним, ранее самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший рейсом Уфа-Москва, совершил аварийную посадку в Шереметьеве. Известно, что на борту сработал датчик отказа электросистемы.