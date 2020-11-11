Летевший из Уфы в Москву авиалайнер приземлился после отказа электросистемы

Летевший из Уфы в Москву авиалайнер приземлился после отказа электросистемы

Вчера, 08:28ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Уфы в Москву, совершил посадку в аэропорту «Шереметьево» после подачи сигнала тревоги.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, во время полёта у самолёта сработал датчик отказа электросистемы. Тем не менее авиалайнер приземлился в штатном режиме в 21-07 по московскому времени.

Напомним, 9 ноября в самолете, летевшем рейсом Петропавловск-Камчатский — Москва произошёл инцидент. Житель Башкирии пытался проникнуть в кабину пилотов, угрожая устроить теракт. Он был задержан в аэропорту «Шереметьево». Кроме того, на него возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

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