Летевший из Уфы в Москву авиалайнер приземлился после отказа электросистемы

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, во время полёта у самолёта сработал датчик отказа электросистемы. Тем не менее авиалайнер приземлился в штатном режиме в 21-07 по московскому времени.
Напомним, 9 ноября в самолете, летевшем рейсом Петропавловск-Камчатский — Москва произошёл инцидент. Житель Башкирии пытался проникнуть в кабину пилотов, угрожая устроить теракт. Он был задержан в аэропорту «Шереметьево». Кроме того, на него возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».