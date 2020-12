Глава Амурской области Василий Орлов обратился к жителям региона через Instagram и сообщил о своем диагнозе.

«Здравствуйте, друзья. Должен вам сообщить: у меня подтвердился положительный тест на COVID», — говорится в посте. Как сообщает RT, губернатор Приамурья отметил, что планирует вести работу в дистанционном режиме, а также обратился к гражданам с пожеланиями здоровья и просьбой беречь себя.

