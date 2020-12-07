Чукотский белый медвежонок обрел новых родителей

Не так давно возле одного из рабочих поселков на Чукотке появился белый медвежонок. Он выглядел крайне истощенным и всегда был один. Скорее всего, его мать погибла от голода. Участники организации «Медвежий патруль» подкармливали малыша и защищали от волков, но забрать его люди не могли, пишет vostokmedia.com.