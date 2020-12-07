Чукотский белый медвежонок обрел новых родителей

Чукотский белый медвежонок обрел новых родителей

Вчера, 22:26ОбществоPhoto: programmes.putin.kremlin.ru
Глава Росприроднадзора рассказала в социальной сети историю о белом медвежонке, лишившемся родителей. История закончилась хорошо.

Не так давно возле одного из рабочих поселков на Чукотке появился белый медвежонок. Он выглядел крайне истощенным и всегда был один. Скорее всего, его мать погибла от голода. Участники организации «Медвежий патруль» подкармливали малыша и защищали от волков, но забрать его люди не могли, пишет vostokmedia.com.

«Если забрать его из природы, он больше никогда туда не вернется, а если не забирать, он может умереть. Поэтому мы решили собрать рабочую группу, чтобы решить судьбу медвежонка», — пояснила Радионова.

К счастью, вмешательство человека не потребовалось: прошлой ночью пришла группа взрослых белых медведей, и детеныш ушел с ними. В настоящее время инспекторы объезжают район на снегоходах, чтобы присмотреть за хищниками.

Следует отметить, что сейчас Росприроднадзор курирует подсчет популяции белых медведей в Арктической зоне. Такие задачи не решались с 70-х годов прошлого века, а о популяции судили по примерным подсчетам берлог. В 2020 году в рамках проекта «Хозяин Арктики» ученые на специальном самолете пролетели над Арктикой более 10 000 километров. Они считали белых медведей и других животных. Полученные данные вскоре будут опубликованы.

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