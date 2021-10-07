Модульбанк разработал для бизнесменов пакет сервисов для работы на маркетплейсах

Модульбанк, первый в России банк для бизнесменов, разработал пакет сервисов для комфортной работы на маркетплейсах под ключ. Партнерам доступ к сервисам открыт бесплатно до конца текущего года.

На сегодняшний день пакет «Маркетплейс» включает в себя МаркетМетрику, специальный сервис для аналитики продаж в онлайн-магазине. Более того, в рамках пакета предпринимателям также предоставили возможность взять кредит до 10 миллионов рублей на расходы, связанные с закупкой товаров. Кредит предоставляется под 6,5% годовых и с беспроцентным периодом, который длится до 55 дней, пишет newsnn.ru. Предприниматели, воспользовавшиеся данным пакетом сервисов, смогут выводить деньги за купленный товар моментально. Модульбанк самостоятельно и сразу переводит выручку, поэтому нет необходимости ждать вывода денег от маркетплейса. Перечисленные на свой расчетный счет денежные средства можно будет перевести на банковскую карту с комиссией до 0,4%, а далее вывести через банкомат, комиссия за обналичивание наличных составляет 1%. «Пока маркетплейсы скупают банки, а другие банкиры делают точечные решения, мы в Модульбанке предлагаем продавцам полную продуктовую обвязку, которая закрывает потребности сегмента на 360 градусов», — рассказал член правления Модульбанка Павел Семенов. Как отметил представитель правления банка, внимание к маркетплейсам в настоящее время повышено со стороны кредитных организаций, так как доля продавцов в данной области растет. Так, согласно данным на сегодняшний день, рынок продавцов составляет 8% экономики России. В Модульбанке отметили, что пакет сервисов «Маркетплейс» доступен как опытным продавцам, так и начинающим бизнесменам. Воспользовавшись пакетом, партнеры Модульбанка смогут выбрать оптимальную нишу для начала торговли на маркетплейсе и снизить риски, которые сопровождают любой процесс запуска онлайн-магазин. Вместе с тем, как сообщили разработчики сервисов, в дальнейшем пакет будет расширяться. Так, появятся новые опции: спецтарифы и сервисы МаркетИнститут и МаркетМенеджер, которые помогут изучить тонкости онлайн-торговли и сопроводят процесс продажи товара.

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