Модульбанк разработал для бизнесменов пакет сервисов для работы на маркетплейсах

Модульбанк разработал для бизнесменов пакет сервисов для работы на маркетплейсах
Модульбанк разработал для бизнесменов пакет сервисов для работы на маркетплейсах
Вчера, 12:19ОбществоФото: pxhere.com
Модульбанк, первый в России банк для бизнесменов, разработал пакет сервисов для комфортной работы на маркетплейсах под ключ. Партнерам доступ к сервисам открыт бесплатно до конца текущего года.

На сегодняшний день пакет «Маркетплейс» включает в себя МаркетМетрику, специальный сервис для аналитики продаж в онлайн-магазине. Более того, в рамках пакета предпринимателям также предоставили возможность взять кредит до 10 миллионов рублей на расходы, связанные с закупкой товаров. Кредит предоставляется под 6,5% годовых и с беспроцентным периодом, который длится до 55 дней, пишет newsnn.ru.

Предприниматели, воспользовавшиеся данным пакетом сервисов, смогут выводить деньги за купленный товар моментально. Модульбанк самостоятельно и сразу переводит выручку, поэтому нет необходимости ждать вывода денег от маркетплейса.

Перечисленные на свой расчетный счет денежные средства можно будет перевести на банковскую карту с комиссией до 0,4%, а далее вывести через банкомат, комиссия за обналичивание наличных составляет 1%.

«Пока маркетплейсы скупают банки, а другие банкиры делают точечные решения, мы в Модульбанке предлагаем продавцам полную продуктовую обвязку, которая закрывает потребности сегмента на 360 градусов», — рассказал член правления Модульбанка Павел Семенов.

Как отметил представитель правления банка, внимание к маркетплейсам в настоящее время повышено со стороны кредитных организаций, так как доля продавцов в данной области растет. Так, согласно данным на сегодняшний день, рынок продавцов составляет 8% экономики России.

В Модульбанке отметили, что пакет сервисов «Маркетплейс» доступен как опытным продавцам, так и начинающим бизнесменам. Воспользовавшись пакетом, партнеры Модульбанка смогут выбрать оптимальную нишу для начала торговли на маркетплейсе и снизить риски, которые сопровождают любой процесс запуска онлайн-магазин.

Вместе с тем, как сообщили разработчики сервисов, в дальнейшем пакет будет расширяться. Так, появятся новые опции: спецтарифы и сервисы МаркетИнститут и МаркетМенеджер, которые помогут изучить тонкости онлайн-торговли и сопроводят процесс продажи товара.

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