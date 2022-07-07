Дело Владимира Мау может лопнуть как мыльный пузырь

Новые показания по делу замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой могут развалить обвинения против ректора РАНХиГС Владимира Мау. Его подозревают в присвоении бюджетных денег при фиктивном трудоустройстве 13 человек.

Мау находится под домашним арестом с 30 июня по обвинению в ущербе академии на 21 миллион рублей. Все это время в СМИ идет кампания по травле ректора — появились слухи, что ему вменяется еще мошенничество на 20 миллионов рублей при исполнении нацпроекта «Образование». Эксперты считают, что Мау мог стать жертвой оговора и сведения старых счетов, сообщает mk.ru. По данным МК, следствие уже опросило всех фиктивных работников. Как оказалось, они действительно работают в Минпросвещения и заняты в нацпроекте «Образование», который курировала Ракова. По ее словам, свою работу они должны были выполнить очень оперативно, а мотивировать сотрудников с зарплатой не более 60 тыс. рублей выполнять обязанности с 8 до 23 часов было сложно — люди увольнялись. При этом провал проекта отразился бы на формировании бюджета. Тогда была придумана схема для денежной мотивации работников: работники Минпросвещения подписывали формальный договор с другой организацией, трудиться продолжали в министерстве и получали при этом вторую зарплату. Ракова отметила, что «мертвые души» — совершенно обычная практика. Сами же работники рассказали, что деньги они оставляли себе, а не снимали, чтобы отдать. Выходит, что доказательств того, что Ракова и Мау получали эти средства, нет. Сейчас показания против Мау активно дает первый заместитель проректора Федерального института развития образования Максим Дулинов. В частности, по одному из фиктивных работников, принятых по просьбе Раковой, ее помощнику Андрею Сааку, насчет оклада в 200 тыс. рублей Мау в переписке с Дулиновым явно недоумевает, откуда такая крупная сумма. Это позволяет предполагать, что о схеме он не знал, считают авторы МК. В других судебных документах можно найти информацию о том, что сам Дулинов в СМС пишет Мау, что нужно принять в штат девушку по просьбе замминистра просвещения Татьяны Синюгиной. Также собеседники МК говорят, что у Дулинова были личные счеты с Мау — тот не стал отстаивать его место в ФИРО, когда Дулинова порекомендовали заменить на другого работника. Кроме того, свидетельствуя против Мау, Дулинов «покупает» себе освобождение от уголовной ответственности, хотя именно он принимал на работу и выплачивал зарплату Сааку. Получается, что оба эпизода обвинения Мау основываются лишь на показаниях заинтересованных в исходе дела лиц — Раковой и Дулинова.

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