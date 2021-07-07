Путин поручил решить вопрос по пособиям на детей до семи лет до 1 августа 2021 года

– Правительству РФ обеспечить реализацию мер по вопросам назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, в части: мониторинга региональной правоприменительной практики исполнения нормативных правовых актов РФ, касающихся назначения и осуществления указанной выплаты, – сказано в перечне поручений.