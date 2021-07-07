Путин поручил решить вопрос по пособиям на детей до семи лет до 1 августа 2021 года

Путин поручил решить вопрос по пособиям на детей до семи лет до 1 августа 2021 года
Путин поручил решить вопрос по пособиям на детей до семи лет до 1 августа 2021 года
Вчера, 17:09ОбществоИрина ДеревянчукФото: melkie.net
Такое поручение дал правительству президент Путин.

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа реализовать меры по ежемесячным выплатам на детей от трех до семи лет, сообщается на сайте Кремля.

– Правительству РФ обеспечить реализацию мер по вопросам назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, в части: мониторинга региональной правоприменительной практики исполнения нормативных правовых актов РФ, касающихся назначения и осуществления указанной выплаты, – сказано в перечне поручений.

Помимо этого уточняется, что должна быть обеспечена реализация мер в части методического сопровождения региональных властей и организации работы горячей линии по рассмотрению обращений граждан и организаций по данному вопросу на сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

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