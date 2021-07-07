Путин поручил решить вопрос по пособиям на детей до семи лет до 1 августа 2021 года

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа реализовать меры по ежемесячным выплатам на детей от трех до семи лет, сообщается на сайте Кремля.
– Правительству РФ обеспечить реализацию мер по вопросам назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, в части: мониторинга региональной правоприменительной практики исполнения нормативных правовых актов РФ, касающихся назначения и осуществления указанной выплаты, – сказано в перечне поручений.
Помимо этого уточняется, что должна быть обеспечена реализация мер в части методического сопровождения региональных властей и организации работы горячей линии по рассмотрению обращений граждан и организаций по данному вопросу на сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти.