Андрей Турчак посетил обновленную экспозицию «Поезда Победы» в Москве

Андрей Турчак посетил обновленную экспозицию «Поезда Победы» в Москве
Андрей Турчак посетил обновленную экспозицию «Поезда Победы» в Москве
Вчера, 20:20ОбществоФото: er.ru
Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в числе первых посетил обновленную экспозицию «Поезда Победы», которая находится на Белорусском вокзале в Москве.

Издание newsnn.ru сообщает, что у состава появился новый вагон, который посвящен солдатам и командирам Красной армии, защищавшим Брестскую крепость, а также членам семей военнослужащих, принявшим первый удар немецких войск на себя.

В рамках экскурсии участники осмотрели фрагмент жилой комнаты довоенных времен, а также долговременной огневой точки, рядом с которой установлены мультимедийные экраны, транслирующие сцены нападения на Брестскую крепость. Также в «Поезде Победы» есть вагоны, которые посвящены другим важным событиям, — Сталинградской битве и Победе, а также блокадному Ленинграду и концлагерям. В одном из вагонов состава запечатлены герои войны, не дожившие до ее окончания.

Турчак отметил, что авторы проекта смогли передать все эмоции, пережитые во времена Великой Отечественной войны, — потери, горечь и радость от Победы над фашистами. Эта экспозиция отвечает на вопрос о том, почему наше поколение продолжает отдавать дань тем, кто отстаивал вражеские атаки, погиб в сражениях и помогал после войны восстанавливать экономику.

Также он добавил, что на фоне посягательств на историческую память в России должно быть больше таких объектов. По его словам, чем дальше происходящие события, тем меньше свидетелей у них остается. Соответственно, становится больше попыток изменить историю, оправдать тех, кто этого не достоин, и умалить подвиги российских военнослужащих. Поэтому такие проекты позволят познакомить молодое поколение с настоящей историей, заключил Андрей Турчак.

Необходимо отметить, что «Поезд Победы» является единственной в мире экспозицией, которая находится в движущемся составе. В ее основе лежит история о Великой Отечественной войне, рассказанная от лица ветерана-железнодорожника. В качестве прототипа использовали историю машиниста Елены Чухнюк, которая управляла поездами и доставляла к линии фронта оружие и боеприпасы. В составе поезда-музея много вагонов, каждый из которых рассказывает свою историю о Великой Отечественной войне. Впервые экспозиция была запущена осенью прошлого года. За это время инсталляцию посетило порядка 85 000 человек, а маршрут прошел через 38 городов в 27 регионах Российской Федерации.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы