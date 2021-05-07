Андрей Турчак посетил обновленную экспозицию «Поезда Победы» в Москве

Необходимо отметить, что «Поезд Победы» является единственной в мире экспозицией, которая находится в движущемся составе. В ее основе лежит история о Великой Отечественной войне, рассказанная от лица ветерана-железнодорожника. В качестве прототипа использовали историю машиниста Елены Чухнюк, которая управляла поездами и доставляла к линии фронта оружие и боеприпасы. В составе поезда-музея много вагонов, каждый из которых рассказывает свою историю о Великой Отечественной войне. Впервые экспозиция была запущена осенью прошлого года. За это время инсталляцию посетило порядка 85 000 человек, а маршрут прошел через 38 городов в 27 регионах Российской Федерации.