Андрей Турчак посетил обновленную экспозицию «Поезда Победы» в Москве

Издание newsnn.ru сообщает, что у состава появился новый вагон, который посвящен солдатам и командирам Красной армии, защищавшим Брестскую крепость, а также членам семей военнослужащих, принявшим первый удар немецких войск на себя.
В рамках экскурсии участники осмотрели фрагмент жилой комнаты довоенных времен, а также долговременной огневой точки, рядом с которой установлены мультимедийные экраны, транслирующие сцены нападения на Брестскую крепость. Также в «Поезде Победы» есть вагоны, которые посвящены другим важным событиям, — Сталинградской битве и Победе, а также блокадному Ленинграду и концлагерям. В одном из вагонов состава запечатлены герои войны, не дожившие до ее окончания.
Турчак отметил, что авторы проекта смогли передать все эмоции, пережитые во времена Великой Отечественной войны, — потери, горечь и радость от Победы над фашистами. Эта экспозиция отвечает на вопрос о том, почему наше поколение продолжает отдавать дань тем, кто отстаивал вражеские атаки, погиб в сражениях и помогал после войны восстанавливать экономику.
Также он добавил, что на фоне посягательств на историческую память в России должно быть больше таких объектов. По его словам, чем дальше происходящие события, тем меньше свидетелей у них остается. Соответственно, становится больше попыток изменить историю, оправдать тех, кто этого не достоин, и умалить подвиги российских военнослужащих. Поэтому такие проекты позволят познакомить молодое поколение с настоящей историей, заключил Андрей Турчак.
Необходимо отметить, что «Поезд Победы» является единственной в мире экспозицией, которая находится в движущемся составе. В ее основе лежит история о Великой Отечественной войне, рассказанная от лица ветерана-железнодорожника. В качестве прототипа использовали историю машиниста Елены Чухнюк, которая управляла поездами и доставляла к линии фронта оружие и боеприпасы. В составе поезда-музея много вагонов, каждый из которых рассказывает свою историю о Великой Отечественной войне. Впервые экспозиция была запущена осенью прошлого года. За это время инсталляцию посетило порядка 85 000 человек, а маршрут прошел через 38 городов в 27 регионах Российской Федерации.