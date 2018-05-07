Всего сутки понадобились на поиски приемных родителей для сироты из Уфы

Вчера, 6 мая, на канале «Россия 1» в передаче «Когда все дома» был показан телесюжет про маленького уфимца Данила, который воспитывается в одном из детских учреждений Уфы. Ведущая попросила откликнуться тех, кто хотел бы взять его в свою семью.

Как оказалось, почти сразу после телеэфира стали поступать звонки от желающих взять Данила в семью из Новосибирска, Сочи, Краснодарского края, Иркутской области, Москвы, Владимира, Чебоксар, Уфы и других городов Башкирии.