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Всего сутки понадобились на поиски приемных родителей для сироты из Уфы
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Всего сутки понадобились на поиски приемных родителей для сироты из Уфы

Сегодня, 18:12ОбществоТатьяна МайороваФото: Россия 1
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