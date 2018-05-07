Всего сутки понадобились на поиски приемных родителей для сироты из Уфы
Сегодня, 18:12ОбществоТатьяна МайороваФото: Россия 1
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Улыбчивого маленького Данила показали накануне, 6 мая, в программе «Когда все дома» по телеканалу «Россия 1».
Вчера, 6 мая, на канале «Россия 1» в передаче «Когда все дома» был показан телесюжет про маленького уфимца Данила, который воспитывается в одном из детских учреждений Уфы. Ведущая попросила откликнуться тех, кто хотел бы взять его в свою семью.
Как оказалось, почти сразу после телеэфира стали поступать звонки от желающих взять Данила в семью из Новосибирска, Сочи, Краснодарского края, Иркутской области, Москвы, Владимира, Чебоксар, Уфы и других городов Башкирии.
Как сообщили представители телеканала, уже нашлась приемная семья, которая примет к себе Данила. Более подробная информация не разглашается.
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