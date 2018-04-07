В Уфе состоялся Первый городской юнармейский кадетский бал
Сегодня, 17:30ОбществоЗиля АскероваФото: Артур Салимов
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
7 апреля в Уфе состоялся кадетский бал, посвященный 100-летию со дня образования Вооруженных Сил Российской Федерации.
Сюжеты: Фотофакт
В Бале принимали участие члены местного отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» - кадеты образовательных организаций № 41, 56 и 97 города Уфы, родители участников и почетные гости. В программе мероприятия танцы полонез, вальс, падеграс, а также исполнение музыкальных произведений.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Как отмечают организаторы, главной целью является воспитание у молодежи патриотизма, интереса к истории государства, к героическому прошлому страны. До мероприятия участники изучали бальный этикет, ритуалы бала, последовательность танцев и другие тонкости.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей