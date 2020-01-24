В ГИБДД предупредили о массовой проверке водителей на дорогах в Уфе
Сегодня, 12:44ОбществоАлия ФатхиеваФото: ГИБДД по Уфе
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Мероприятие в госавтоинспекции назвали профилактическим.
О том, что в Уфе запланирован рейд, в госавтоинспекции решили предупредить заранее. Массовые проверки, уточнили в ведомстве, направлены на пресечение грубых правил нарушений дорожного движения.
Жителей Уфы попросили быть внимательными на дороге и не нарушать правила.
«Берегите друг друга и цените свою жизнь и окружающих вас людей!», – отметили в ведомстве.
Известно, что за прошедшие сутки на территории Башкирии зарегистрировано девять автомобильных аварий, в которых один человек погиб, двенадцать получили различные травмы.
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