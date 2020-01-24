В ГИБДД предупредили о массовой проверке водителей на дорогах в Уфе

О том, что в Уфе запланирован рейд, в госавтоинспекции решили предупредить заранее. Массовые проверки, уточнили в ведомстве, направлены на пресечение грубых правил нарушений дорожного движения.

Жителей Уфы попросили быть внимательными на дороге и не нарушать правила.

«Берегите друг друга и цените свою жизнь и окружающих вас людей!», – отметили в ведомстве.