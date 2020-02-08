На дорогах Башкирии начались массовые проверки водителей силами ГИБДД
Об этом в своем блоге предупредил глава регионального управления ГИБДД Динар Гильмутдинов.
Вчера, 7 февраля, ГИБДД начала массовые проверки водителей на дорогах Башкирии. Подробности сообщили в пресс-службе республиканского управления Госинспекции.
Рейды, которые в ГИБДД назвали профилактическими мероприятиями, должны стабилизировать обстановку на дорогах республики и укрепить дисциплину участников дорожного движения.
По словам глава управления ГИБДД МВД по РБ Динара Гильмутдинова, анализ аварийности на дорогах показал, что больше всего автоаварий с тяжкими последствиями происходит в последнее время именно в выходные дни.
Рейды на дорогах продлятся также сегодня и завтра.
Для справки
По данным ГИБДД, вчера, 7 февраля, на дорогах Башкирии было зафиксировано 2900 нарушений правил дорожного движения, в ходе рейдов было задержано 64 нетрезвых водителя.