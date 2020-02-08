На дорогах Башкирии начались массовые проверки водителей силами ГИБДД

Вчера, 7 февраля, ГИБДД начала массовые проверки водителей на дорогах Башкирии. Подробности сообщили в пресс-службе республиканского управления Госинспекции.

Рейды, которые в ГИБДД назвали профилактическими мероприятиями, должны стабилизировать обстановку на дорогах республики и укрепить дисциплину участников дорожного движения.

По словам глава управления ГИБДД МВД по РБ Динара Гильмутдинова, анализ аварийности на дорогах показал, что больше всего автоаварий с тяжкими последствиями происходит в последнее время именно в выходные дни.

Рейды на дорогах продлятся также сегодня и завтра.

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