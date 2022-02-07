Заболеваемость мышиной лихорадкой в 2022 году в Башкирии выросла в три раза

О том, что тревога по поводу развития ситуации с заболеваемостью “мышкой” сохраняется, на оперативке в правительстве 7 февраля сообщила Анна Казак.

Напомним, в ходе прошлой оперативки в Правительстве Башкирии 7 февраля главный санитарный врач Башкирии Анна Казак назвала тревожной ситуацию с мышиной лихорадкой. Тогда на оперативке сообщалось о 22 случаях мышиной лихорадки в Башкирии за январь 2022 года. На той же оперативке Казак сообщала о том, что данное количество случаев заболевания И если за январь месяц в Башкирии было зарегистрировано 22 случая мышиной лихорадки, что и так было значительно выше показателя 2021 года, то по данным на 7 февраля в Башкирии зафиксировали уже 24 случая “мышки”. Как сказала Анна Казак, нынешнее количество заболевания мышиной лихорадкой почти троекратно превышает прошлогодний показатель в 9 случаев опасного заболевания. Не исключено, что из-за погодных условий, а именно из-за теплой и снежной зимы грызунов в этом году будет еще больше. Именно по этому Башкирии стоит заранее готовиться к весеннему сезону..

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