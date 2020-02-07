В Хабаровске начнет действовать масочный режим

Теперь маски необходимо будет надевать всем, кто работает с людьми - медработникам, педагогам, сотрудникам банков и ТЦ, водителям транспорта, сообщает газета «Известия». Уточняется, что маски необходимо будет менять каждые два часа.

В городе также будет введено ограничение на проведение культурно-массовых мероприятий.

По информации комиссии по чрезвычайным ситуациям Хабаровска, пока что дефицита в масках нет. Кроме 40 тысяч единиц данного товара, имеющегося на складах аптек, планируется получить ещё 50 тысяч.

В данный момент существует ограничение на продажу масок - не более 15 штук в одни руки.