Завтра, 7 ноября, в столице Башкирии пройдут ярмарки выходного дня. Время работы с 10:00 до 16:00 часов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Известно, что одна из них состоится в Ленинском районе города, на площадке по улице Ахметова, около дома 311. Также жители смогут приобрести товары в Орджоникидзевском районе. На площади Орджоникидзе, расположенной по улице Первомайской. Напомним, в середине октября в связи с распространением коронавируса в Уфе отменили ярмарки выходного дня на территории города. Однако уже через неделю было принято решение все же проводить их с соблюдением всех эпидемиологических норм.

