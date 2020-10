В Уфе после непродолжительного запрета «реанимировали» сельскохозяйственные ярмарки

В эти выходные в Уфе снова разрешили проводить сельскохозяйственные продуктовые ярмарки на открытом воздухе.

Накануне, 24 октября, и сегодня, 25 октября, в Уфе возобновили сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщили в информационно-аналитическом управлении столичной администрации. Напомним, неделю назад тот же источник сообщал о прекращении ярмарок из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Вчера ярмарки прошли в Затоне, а также на улице Рабкоров и в Черниковке. Сегодня ярмарки проходят на площади перед Дворцом Спорта и на той же площадке на улице Рабкоров, 20. Ярмарки работают с 10 часов утра и до 16 часов. Тем временем в Демском районе Уфы готовится новое пространство под стационарную круглогодичную ярмарку сельхозтоваропроизводителей площадью более 2000 квадратных метров. Она должна открыться перед Новым годом.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter