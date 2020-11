С начала пандемии коронавирусной инфекции в России медики сделали больше шестидесяти трех миллионов ПЦР-тестов.

По сообщению газеты “Известия”, только за минувшие сутки российские медики провели пятьсот двадцать четыре теста на выявление коронавируса. Среди обследованных больше четырехсот пациентов остались под наблюдением медиков. На сегодняшний день количество зарегистрированных пациентов, у которых выявили коронавирусную инфекцию, превысило миллион семьсот. Из них больше миллиона двухсот пациентов выписали из коронавирусных госпиталей.

