В Башкирии за исполнением нового земельного закона будет следить рабочая группа

— Мы заинтересованы в объективной картине, поэтому в состав рабочей группы войдут депутаты республиканского парламента от всех фракций, представители профильных министерств и ведомств, надзорных, правоохранительных органов, а также общественники, выступавшие изначально против принятия закона, – прокомментировал Константин Толкачев.
По словам депутата, сейчас важно проследить за тем, чтобы закон не доставлял неудобств жителям республики и привел к положительным изменениям, как и планировалось у авторов инициативы. Толкачев отметил, что это самые обсуждаемый законопроект за все годы его работы.