В Башкирии за исполнением нового земельного закона будет следить рабочая группа

В Башкирии за исполнением нового земельного закона будет следить рабочая группа

Вчера, 12:15ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
В Башкирии создадут рабочую группу при парламенте республики для контроля над исполнение принятого недавно закона о земле. Такое поручение дал председатель Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.

— Мы заинтересованы в объективной картине, поэтому в состав рабочей группы войдут депутаты республиканского парламента от всех фракций, представители профильных министерств и ведомств, надзорных, правоохранительных органов, а также общественники, выступавшие изначально против принятия закона, – прокомментировал Константин Толкачев.

По словам депутата, сейчас важно проследить за тем, чтобы закон не доставлял неудобств жителям республики и привел к положительным изменениям, как и планировалось у авторов инициативы. Толкачев отметил, что это самые обсуждаемый законопроект за все годы его работы.

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