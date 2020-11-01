Итоги прошедшей недели: прощание с мэром, проблемы демографии и закон о земле

- Ульфат Мансурович ушёл 29 октября, спустя ровно два года после того, как он был избран мэром города Уфы. Все эти два года Ульфат Мансурович работал. Без лишнего шума, пиара, самовосхваления. Он просто молча делал своё дело: чистил и ремонтировал дворы и дороги, строил парки… Просто каждый день делал так, чтобы жизнь уфимцев была чуточку лучше. Уфа действительно за это время стала расцветать. Она стала очень чистой, очень доброжелательной. Городом, где есть жизнь, где есть будущее и настоящее.Мы с Ульфатом Мансуровичем вместе мечтали о том, как преобразим Уфу, какой она станет к 2024 году, к 450-летнему юбилею. Не получилось нам вместе это сделать. Мы обязательно исполним все, что планировали.В жизни очень много несправедливости. Когда он заболел, то сказал: «Шеф, кажется, я тебя подвёл», что из-за болезни он уходит и не сможет какое-то время работать. Он очень мучительно болел. Это, кстати, всем нам напоминание, что надо поберечься. Чтобы мы через день не провожали близких.Конечно, он многого достиг. Он был такой человек. До конца жизни по-русски говорил с акцентом, и многих обманывала эта его хитрая лукавинка. Он был очень проницательным, умным, глубоким человеком. Очень несправедливо, что его маме придётся сегодня его хоронить. Что Венера останется без него. Что он не понянчит внуков. И не пойдёт со своими друзьями на любимую охоту.Сегодня ночью он мне приснился и улыбался. Для меня он и остаётся таким. Пусть он останется таким для нас всех. Светлая ему память! - говорил Радий Хабиров не сдерживая слез.