Итоги прошедшей недели: прощание с мэром, проблемы демографии и закон о земле

Напоминаем о главных события произошедших за последнюю неделю

На минувшей неделе Уфа простилась с Ульфатом Мустафины. Мэр Башкирской столицы скончался после продолжительной борьбы с коронавирусом. Его похоронили на малой родине в селе Староихсаново в Чекмагушевском районе Башкирии. - Ульфат Мансурович ушёл 29 октября, спустя ровно два года после того, как он был избран мэром города Уфы. Все эти два года Ульфат Мансурович работал. Без лишнего шума, пиара, самовосхваления. Он просто молча делал своё дело: чистил и ремонтировал дворы и дороги, строил парки… Просто каждый день делал так, чтобы жизнь уфимцев была чуточку лучше. Уфа действительно за это время стала расцветать. Она стала очень чистой, очень доброжелательной. Городом, где есть жизнь, где есть будущее и настоящее.Мы с Ульфатом Мансуровичем вместе мечтали о том, как преобразим Уфу, какой она станет к 2024 году, к 450-летнему юбилею. Не получилось нам вместе это сделать. Мы обязательно исполним все, что планировали.В жизни очень много несправедливости. Когда он заболел, то сказал: «Шеф, кажется, я тебя подвёл», что из-за болезни он уходит и не сможет какое-то время работать. Он очень мучительно болел. Это, кстати, всем нам напоминание, что надо поберечься. Чтобы мы через день не провожали близких.Конечно, он многого достиг. Он был такой человек. До конца жизни по-русски говорил с акцентом, и многих обманывала эта его хитрая лукавинка. Он был очень проницательным, умным, глубоким человеком. Очень несправедливо, что его маме придётся сегодня его хоронить. Что Венера останется без него. Что он не понянчит внуков. И не пойдёт со своими друзьями на любимую охоту.Сегодня ночью он мне приснился и улыбался. Для меня он и остаётся таким. Пусть он останется таким для нас всех. Светлая ему память! - говорил Радий Хабиров не сдерживая слез. Обязанности мэра Уфы продолжил исполнять вице-мэр Радмил Муслимов. Также на минувшей неделе министру транспорта РБ Алану Марзаеву досталось от главы республики Радия Хабирова за высокую смертность на дорогах. Хабиров признался, что ему не нужна сухая аналитика без вариантов решения проблем и пригрозил Марзаеву увольнением. Главный редактор «Коммерсантъ-Уфа» Наталья Павлова покидает свой пост. Сейчас она находится в отпуске с последующим увольнением по собственному желанию с 5 ноября. Своё решение она в частности объясняет нагрузками и усталостью. Павлову заменит Булат Баширов, ныне занимающий должность заместителя главреда. Частные театральные проекты — важный и очень уязвимый элемент культурной жизни любого региона. И если до пандемии они с трудом работали в противоречивых российских условиях, то с весны этого года их существование превратилось в борьбу за выживание. Вместе с экспертами разбирались как они переносят пандемию. В Башкирии отсутствует достоверная статистика о числе абортов, при этом специалисты уверены: отказаться от родов многих женщин заставила именно пандемия и большое число связанных с ней проблем. Некоторые аналитики предполагают, что в России по итогам самоизоляции не избежать бэби-бума. Однако сейчас, спустя полгода после весенней самоизоляции, стало очевидно: в нашей стране самоизоляция дала иные демографические итоги. После долгого перерыва, с 27 октября, правительство России включило Уфу в список городов, из которых возобновлено международное авиасообщение. В этом году поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт» исполнилось 10 лет. Мы попросили активистов «Лиза Алерт Башкортостан» поделиться поучительными историями, которые, возможно, кому-нибудь помогут в будущем. На пленарном заседании в Госсобрании Башкирии приняли закон, по которому контроль за распределением неразграниченных земель переходит от муниципалитетов к республиканским властям. законопроект вызвал резонанс в обществе и СМИ. Жители Башкирии создавали петицию и проводили пикеты против нововведений. Позже депутаты Госсобрания внесли некоторые изменения: муниципальный контроль будет сохранен и закон действует в течение пяти лет. Для обсуждения законопроекта была создана рабочая группа куда вошли депутаты, общественники и представители Минземимущества РБ, однако недовольство граждан не спало. Прочитать об этом законе можно здесь. А еще в последний месяц осени в российском законодательстве появятся важные изменения, которые коснутся многих россиян. Подробнее мы рассказываем об этом здесь. Такой была прошедшая неделя. Мы будем следить за развитием событий.

