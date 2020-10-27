В Башкирии принимают новый закон о земле. Рассказываем, почему его критикуют
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В Башкирии принимают новый закон о земле. Рассказываем, почему его критикуют

Вчера, 17:20Карина МамаеваPhoto: pixabay.com
29 октября депутаты Госсобрания - Курултая на пленарном заседании обсудят принятие поправок в региональные законы «О местном самоуправлении» и «О регулировании земельных отношений».

Законопроект вызвал критику со стороны местных жителей и ряда СМИ. Одновременно со вторым и третьим чтением законопроекта, активисты, выступающие против поправок, планируют принять участие в мирном сходе граждан, чтобы попытаться не допустить принятия закона и поддержать депутатов, которые будут голосовать против.

Разбираемся, что это за закон и как он повлияет на жизнь каждого из нас.

Что планируют менять?

В сентябре 2020 года депутаты Курултая поддержали в первом чтении законопроект о распоряжении землей. А именно, в статью 10.1 закона «О местном самоуправлении» решили внести поправки, которые передают полномочия муниципалитетов в зону ответственности республики – Министерству земельных и имущественных отношений РБ. Это значит, что администрации городов, районов и сёл Башкирии больше не смогут распоряжаться землей на своей территории.

Закон «О регулировании земельных отношений» тоже должен был подвергнуться изменениям. Оттуда планировали вычеркнуть пункт, который позволял муниципалитетам распоряжаться участками, находящимися в неразграниченной государственной собственности.

Поправки в законопроект были подготовлены Минземимуществом по поручению, теперь уже, премьер-министра Башкирии Андрея Назарова. 68 депутатов проголосовали «за», 14 – «против», остальные шестеро воздержались от голосования.

О каких землях речь?

К землям с неразграниченной формы госсобственности относятся 94% всех участков в органах местного самоуправления. По данным Росреестра, на 1 января 2020 года общая площадь таких земель в Башкирии составила 5,5 тысяч гектаров. Среди них:

  • сельскохозяйственные участки,
  • неразграниченные земли внутри поселений
  • незанятые строениями земли,
  • земли, предназначенные для промышленности

На сегодняшний день этими землями управляют муниципалитеты, они могут пользоваться ими сами или предоставлять участки в аренду, а все деньги с таких сделок направляются в местный бюджет.

Почему этот закон критикуют?

Основная цель законопроекта - сделать систему распределения участков «прозрачной», без возможности применения коррупционных схем. Однако, возможные поправки в региональный закон о распоряжении землей вызвал массу недовольства среди жителей республики и активно критикуются в прессе. И вот почему:

  • Местные жители и муниципалитеты не смогут контролировать передачу земель, которые могут отдать под разработку или строительство промышленных объектов
  • Решения по распределению земель могут приниматься без учета ситуации на месте
  • При желании взять в аренду или выкупить земельный участок срок обработки заявки может изрядно затянуться
А есть ли у закона плюсы?

Однозначно ответить на этот вопрос сложно. Предполагается, что поправки в закон о земле сделают процедуру получения земли одинаковой во всех районах Башкирии. Однако, неизвестно как на сроках рассмотрения этого пакета документов скажется централизация принятия решений. Если закон примут, то заявки на землю со всех районов будут рассматриваться в одном месте - Уфе.

Что дальше?

Против поправок выступило ряд профильных ведомства, среди которых оказалась региональная прокуратура и министерство финансов. В связи с этим депутаты все же внесли несколько правок в текст законопроекта. Они же, по мнению авторов, должны так или иначе устраивать всех:

  1. Муниципальный контроль все же будет сохранен за органами местного самоуправления.
  2. Минземиущество будет принимать решение по предоставлению участков совместно с муниципалитетами. То есть будет работать принцип двойного ключа, что позволит учесть все особенности положения дел на местах.
  3. Третья поправка касается срока действия законопроекта. Если изначально говорилось о его бессрочном действии, то теперь перераспределение полномочий произойдет лишь на пять лет.

Окончательное решение депутаты примут во время второго чтения, которое состоится уже на этой неделе – 29 октября.

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