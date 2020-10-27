В Башкирии принимают новый закон о земле. Рассказываем, почему его критикуют

29 октября депутаты Госсобрания - Курултая на пленарном заседании обсудят принятие поправок в региональные законы «О местном самоуправлении» и «О регулировании земельных отношений».

Законопроект вызвал критику со стороны местных жителей и ряда СМИ. Одновременно со вторым и третьим чтением законопроекта, активисты, выступающие против поправок, планируют принять участие в мирном сходе граждан, чтобы попытаться не допустить принятия закона и поддержать депутатов, которые будут голосовать против.

Разбираемся, что это за закон и как он повлияет на жизнь каждого из нас.