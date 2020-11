В Курганской области помощь в лечении пациентов с диагностированным коронавирусом оказывают военные медики.

По сообщению газеты “Известия”, военные медики помогают в лечении пациентов с коронавирусом в пяти специализированных клиниках в Курганской области. Они выполняют такой же объем работы, как местные медики, в том числе ведут приемы, что позволяет равномерно распределить нагрузку на медицинские учреждения региона. Среди военных специалистов есть не только инфекционисты и пульмонологи, но также терапевты, врачи-кардиологи, реаниматологи.

