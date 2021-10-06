Минпромторг РФ рассказал о причинах повышения цен на автомобильные шины

Минпромторг РФ рассказал о причинах повышения цен на автомобильные шины
Минпромторг РФ рассказал о причинах повышения цен на автомобильные шины
Вчера, 14:21ОбществоФото: pixabay.com
Минпромторг РФ сообщил, что данная тенденция связана со снижением выпуска шин по основным категориям на 9% (около 55 млн штук).

По информации iz.ru, в прошлом году из-за пандемии COVID-19 снизился объем выпуска шин по всем направлением, кроме мото- и велошин. Однако ведомство уточнило, что с 2021 года ситуация изменилась в лучшую сторону. За 8 месяцев этого года удалось выпустить порядка 42,4 млн штук, что на 26,4% больше прошлогоднего результата.

В Минпромторге РФ отметили, что из-за возникших сложностей появилась данная разница в ценах. Однако уже сейчас производители шин возвращаются к допандемийным результатам. Это говорит о том, что ожидать повышение спроса над предложением в сегменте недорогих шин в рознице не стоит.

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