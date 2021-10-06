Минпромторг РФ рассказал о причинах повышения цен на автомобильные шины

По информации iz.ru, в прошлом году из-за пандемии COVID-19 снизился объем выпуска шин по всем направлением, кроме мото- и велошин. Однако ведомство уточнило, что с 2021 года ситуация изменилась в лучшую сторону. За 8 месяцев этого года удалось выпустить порядка 42,4 млн штук, что на 26,4% больше прошлогоднего результата.