Переехавший пенсионерку в Уфе водитель такси отстранён от работы

Стало известно, что сервис «Яндекс. Такси» отстранил от работы водителя, который сегодня переехал пенсионерку.
Как сообщила компания изданию Ufa1, отстранение продлится как минимум до окончания разбирательства. Кроме того, в компании заявили о готовности оказать содействие правоохранительным органам в данном инциденте.
Напомним, что утром 6 сентября на перекрестке улиц Гвардейской и Зеленой водитель такси переехал пожилую уфимку. Судя по камерам видеонаблюдения, женщина переходила дорогу, однако упала перед автомобилем. Она попыталась встать, однако в это же время водитель поехал так и не дав ей подняться, переехал женщину передними колесами и остановился, когда женщина лежала под машиной.
В Минздраве Башкирии сообщили, что 74-летняя женщина была прооперирована и сейчас находится в стабильно тяжелом состоянии.