Переехавший пенсионерку в Уфе водитель такси отстранён от работы

Напомним, что утром 6 сентября на перекрестке улиц Гвардейской и Зеленой водитель такси переехал пожилую уфимку. Судя по камерам видеонаблюдения, женщина переходила дорогу, однако упала перед автомобилем. Она попыталась встать, однако в это же время водитель поехал так и не дав ей подняться, переехал женщину передними колесами и остановился, когда женщина лежала под машиной.