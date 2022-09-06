Переехавший пенсионерку в Уфе водитель такси отстранён от работы

Переехавший пенсионерку в Уфе водитель такси отстранён от работы
Переехавший пенсионерку в Уфе водитель такси отстранён от работы
Вчера, 21:51ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Инцидент произошёл сегодня утром в микрорайоне Шакша.

Стало известно, что сервис «Яндекс. Такси» отстранил от работы водителя, который сегодня переехал пенсионерку.

Как сообщила компания изданию Ufa1, отстранение продлится как минимум до окончания разбирательства. Кроме того, в компании заявили о готовности оказать содействие правоохранительным органам в данном инциденте.

Напомним, что утром 6 сентября на перекрестке улиц Гвардейской и Зеленой водитель такси переехал пожилую уфимку. Судя по камерам видеонаблюдения, женщина переходила дорогу, однако упала перед автомобилем. Она попыталась встать, однако в это же время водитель поехал так и не дав ей подняться, переехал женщину передними колесами и остановился, когда женщина лежала под машиной.

В Минздраве Башкирии сообщили, что 74-летняя женщина была прооперирована и сейчас находится в стабильно тяжелом состоянии.

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