В Уфе таксист переехал женщину, упавшую перед машиной на дорогу

В интернете появилось шокирующее видео утреннего происшествия в Шакше. Как сообщает телеграм-канал Bash-DTP, который и опубликовал жуткое видео, на перекрестке улиц Гвардейской и Зеленой женщина переходила дорогу, однако упала перед машиной такси. Она попыталась встать, но водитель поехал так и не дав ей подняться, переехал женщину передними колесами и остановился, когда женщина лежала под машиной.