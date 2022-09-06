В Уфе таксист переехал женщину, упавшую перед машиной на дорогу

В Уфе таксист переехал женщину, упавшую перед машиной на дорогу
В Уфе таксист переехал женщину, упавшую перед машиной на дорогу
Вчера, 14:42ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: скриншот видео из телеграм-канала @bdtprb
Страшные кадры публикует телеграм-канал Bash-DTP 6 сентября.

В интернете появилось шокирующее видео утреннего происшествия в Шакше. Как сообщает телеграм-канал Bash-DTP, который и опубликовал жуткое видео, на перекрестке улиц Гвардейской и Зеленой женщина переходила дорогу, однако упала перед машиной такси. Она попыталась встать, но водитель поехал так и не дав ей подняться, переехал женщину передними колесами и остановился, когда женщина лежала под машиной.

На видео видно как свидетели происшествия в шоке от увиденного начали привлекать внимание водителя и бросились на помощь женщине. По данным ГИБДД, женщина с тяжелыми травмами была госпитализирована в больницу. Очевидцы сообщили, что женщина якобы скончалась от полученных переломов позвоночника и грудной клетки. В минздраве республики пока не прокомментировали данную информацию.

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