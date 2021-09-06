Глава российского Кабмина Михаил Мишустин проинформировал общественность о том, что с марта следующего года вступят в силу новые нормы охраны труда.

Премьер-министр РФ выступил перед участниками Всероссийской недели охраны труда, пишет RT. Комментируя вступление в силу новых норм охраны труда, Мишустин констатировал, что речь будет идти о закреплении рискориентированного подхода к управленческой деятельности в данной сфере. Надежной защитой должны быть обеспечены все сотрудники, подчеркнул руководитель российского правительства. С 1 марта 2022 года в нашей стране будут учитывать именно риски, возникающие на конкретных рабочих местах, а не только в рамках должностей либо профессий, пояснил Мишустин. Всероссийскую неделю охраны труда проводят в Сочи 6–9 сентября 2021 года. В программу входят не менее 100 различных мероприятий. В их числе — пленарная сессия на тему охраны здоровья сотрудников на производствах и международная конференция, на которой эксперты рассмотрят актуальные вопросы, связанные с инвестициями в систему охраны труда.

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