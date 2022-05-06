В Башкирии зафиксирован рост заболеваемости опасной инфекцией

Результаты исследования клещей, которых жители республики сдали в медучреждения, показали, что показатели инфицированности клещевым энцефалитом составила 0,4%, а клещевым боррелиозом либо болезнью Лайма — 14,7%, что серьёзно превышает значения, фиксировавшиеся в ресупблике на протяжении нескольких лет. Об этом в ходе оперативного совещания в уфимской администрации сообщила замруководителя республиканского управления Роспотребнадзора Галина Пермина.