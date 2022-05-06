В Башкирии зафиксирован рост заболеваемости опасной инфекцией

В Башкирии зафиксирован рост заболеваемости опасной инфекцией
В Башкирии зафиксирован рост заболеваемости опасной инфекцией
Вчера, 18:00ОбществоАзамат НуховФото: 1MI
Число клещей, переносящих болезнь Лайма, существенно возросло по срвннию с показателями предыдущих лет, сообщила замруководителя республиканского управления Роспотребнадзора Галина Пермина.

Результаты исследования клещей, которых жители республики сдали в медучреждения, показали, что показатели инфицированности клещевым энцефалитом составила 0,4%, а клещевым боррелиозом либо болезнью Лайма — 14,7%, что серьёзно превышает значения, фиксировавшиеся в ресупблике на протяжении нескольких лет. Об этом в ходе оперативного совещания в уфимской администрации сообщила замруководителя республиканского управления Роспотребнадзора Галина Пермина.

Данная инфекция может поражать кожу, глаза, сердце и нервную систему. При несвоевременном лечении клещевой боррелиоз может привести к инвалидности.

Отмечается также, что ранее за медицинской помощью после укусов клещей уже обратились 765 человек, из которых 294 — дети. Сообщается, что на данный момент от клещей обработано порядка 90% парковых и лесных зон.

Ранее Минздрав Башкирии публиковал памятку, как обезопасить себя от укусов клещей на природе. О средствах защиты и правилах безопасности можно прочитать здесь.

Также ранее сообщалось, что в Башкирии отозвали партию препарата для собак из-за ряда его побочных эффектов, в числе которых зафиксирована слепота животных. Россельхознадзор инициировал проверку.

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