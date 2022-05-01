В Минздраве Башкирии рассказали как защитить себя от клещей на майских праздниках

Инструкцию как с помощью специальных средств обезопасить себя от клещей во время отдыха на природе опубликовали в ведомстве 1 мая.

Прививка от возможных тяжелых последствий укусов клещей — энцефалита и боррелиоза делается заблаговременно, а отдыхать на природе в майские праздники хотят абсолютно все, независимо от того, где этот отдых состоится — в заповедном уголке или в городском парке. В Минздраве Башкирии рассказали о том какие существуют средства для защиты от клещей и напомнили правила безопасности. В первую очередь это акарицидные средства, которые парализуют и убивают клещей, их наносят на одежду и клещ уже через 3 минуты нахождения на одежде теряет возможность присосаться к телу, а через 5 минут не может даже удержаться на одежде и падает. Существуют средства-репелленты, они отпугивают клещей и других насекомых. Также есть средства которые объединяют вышеуказанные свойства. Все эти средства используются исключительно наружно, наносятся на одежду. В Минздраве считают, что использование акарицидно-репеллентных средств вкупе с правильно подобранной защитной одеждой в состоянии дать наиболее высокий уровень защиты — практически стопроцентный. Однако необходимо строго следовать инструкции к выбранному средству. Что касается репеллентов, то от клещей защитят только те, которые содержат не менее 25-30% диэтилтолуамида (ДЭТА), информация об эффективности против клещей должна быть указана на этикетке. Они также наносятся на одежду и дают уровень защиты около 95%. Нельзя забывать и о том, что одежда толжна быть максимально закрытой, чтобы клещам было проблематично добраться до открытых участков кожи.

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