Нефть дорожает на фоне сообщений о сокращении ее коммерческих запасов в США

Как сообщает «Нефть и капитал», июльские фьючерсы на марку Brent выросли на лондонской бирже до $69,67, рост составил 79 центов. Выросли также июньские фьючерсы на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже, рост составил 72 цента – до $66,41 за баррель.
Аналитики отмечают, что за прошлую неделю коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах снизились на 7,99 млн баррелей. Это самое большое снижение с января текущего года. Также сократились запасы бензина – на 5,3 млн баррелей и дистиллятов – на 3,5 млн баррелей.