Нефть дорожает на фоне сообщений о сокращении ее коммерческих запасов в США

Нефть дорожает на фоне сообщений о сокращении ее коммерческих запасов в США
Нефть дорожает на фоне сообщений о сокращении ее коммерческих запасов в США
Сегодня, 18:09ОбществоФото: flickr.com
Стоимость нефти достигла максимума за два последних месяца после обнародования Минэнерго США информации о значительном снижении запаса черного золота в американских хранилищах.

Как сообщает «Нефть и капитал», июльские фьючерсы на марку Brent выросли на лондонской бирже до $69,67, рост составил 79 центов. Выросли также июньские фьючерсы на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже, рост составил 72 цента – до $66,41 за баррель.

Аналитики отмечают, что за прошлую неделю коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах снизились на 7,99 млн баррелей. Это самое большое снижение с января текущего года. Также сократились запасы бензина – на 5,3 млн баррелей и дистиллятов – на 3,5 млн баррелей.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы