Нефть дорожает на фоне сообщений о сокращении ее коммерческих запасов в США

Аналитики отмечают, что за прошлую неделю коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах снизились на 7,99 млн баррелей. Это самое большое снижение с января текущего года. Также сократились запасы бензина – на 5,3 млн баррелей и дистиллятов – на 3,5 млн баррелей.