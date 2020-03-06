Россияне стали меньше использовать бензин

По данным Росстата, за первые два месяца 2020 года стоимость топлива на АЗС продемонстрировала самый низкий рост за последние четыре года.
Как сообщает news.ru, среднее увеличение стоимости бензина составило 0,3%, а дизельного топлива - 0,5%.
Тем не менее, за последнюю неделю бензин увеличился в стоимости на две копейки и к первому марта стоил 44,92 рубля за литр. Дизель же не подорожал.
Подчеркивается, что потребление бензина в России начинает снижаться. По предварительным оценкам специалистов, за 2019 год спрос упал на 1,4% - до 35,5 миллионов тонн бензина. Это самый высокий показатель, начиная с 2015 года. По мнению специалистов,большинство россиян начало наменять бензин другим топливом, так как увеличился спрос на дизель и авиакеросин - до 4,9% и 3% соответственно.
Тем не менее, специалисты ожидают нового скачка роста цен. Так как в скором времени начинаются плановые ремонта на НПЗ, что спровоцирует снижение объема поставляемого топлива на рынок. Сложившаяся ситуация, в купе с плановыми нагрузками, создаст дополнительное давление на розницу.