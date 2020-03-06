Россияне стали меньше использовать бензин

Как сообщает news.ru, среднее увеличение стоимости бензина составило 0,3%, а дизельного топлива - 0,5%.

Тем не менее, за последнюю неделю бензин увеличился в стоимости на две копейки и к первому марта стоил 44,92 рубля за литр. Дизель же не подорожал.

Подчеркивается, что потребление бензина в России начинает снижаться. По предварительным оценкам специалистов, за 2019 год спрос упал на 1,4% - до 35,5 миллионов тонн бензина. Это самый высокий показатель, начиная с 2015 года. По мнению специалистов,большинство россиян начало наменять бензин другим топливом, так как увеличился спрос на дизель и авиакеросин - до 4,9% и 3% соответственно.